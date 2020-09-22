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Aktüel Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelide 2 tabanca bulundu
Aktüel

Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelide 2 tabanca bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 04:17:26 -
Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelide 2 tabanca bulundu

ADANA (AA) - Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine giden bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ikazında bulundu.

Şüphelinin kaçması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheli M.G'nin üst aramasını yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G. Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

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