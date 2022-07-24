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Yerel Adana'da korkutan ormanı yangını kontrol altına alındı
Yerel

Adana'da korkutan ormanı yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 08:48:00 - 2022-07-24 08:50:16
Adana'da korkutan ormanı yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde dün akşam ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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