Adana’da komşular arasında silahlı kavga çıktı, 5 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sarıçam ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana’da iki komşu arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.