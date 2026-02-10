  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır! 19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler: Görülmemiş bir skandal Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı Sedef Kabaş hakkında hapis istemi İslam alimi Muhammed Emin Saraç, anma programında yad edilecek Rus Generale susturuculu suikasta Polonya da karışmış! Tapuda düşük bedel dönemi bitti: GİB’ten 5 gün uyarısı, ceza kapıda MHP lideri Bahçeli'den ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Adım adım Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz
Kobi Adana'da kimya endüstri bölgesi ekonomiye yeni güç katacak
Kobi

Adana'da kimya endüstri bölgesi ekonomiye yeni güç katacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana'da kimya endüstri bölgesi ekonomiye yeni güç katacak

Ceyhan ve Yumurtalık’ta ilan edilen Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlaması hem de nitelikli sanayi iş gücünü bölgeye çekmesi bekleniyor.

Adana’da sanayi yatırımlarını büyütecek önemli bir adım atıldı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Adana ve Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacak, aynı zamanda nitelikli sanayi iş gücünü bölgeye çekecek bir yatırım olacaktır." dedi.

 

Proje Çukurova Bölgesi'nin tamamını kapsayacak

Sütcü, projenin Çukurova Bölgesi'nin tamamını kapsayacak şekilde planlandığını belirterek, "İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile buranın ülkemiz ve ekonomimize kazandırılması için AOSB olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kısa süre içerisinde de yatırımcılarımıza tahsis işlemlerine başlayacağız." diye konuştu.

 

Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nde yapılacak kimya ve kimyaya dayalı üretimin, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağını dile getiren Sütcü, "Adana ve Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacak, aynı zamanda nitelikli sanayi iş gücünü bölgeye çekecek bir yatırım olacaktır." ifadesini kullandı.

 

AOSB'yi de değerlendirdi

Sütcü, AOSB'nin 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yarın gerçekleştirileceğini anlattı.

 

AOSB'nin, fiziksel büyüklük ve ekonomiye verdiği katkıyla Türkiye'deki yaklaşık 418 organize sanayi bölgesi arasında ilk 4'te yer aldığını belirten Sütcü, şöyle konuştu:

 

"Ekonomik verilerine baktığımızda yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığı, 500 sanayicimizin üretim yaptığı bir bölge. Dünyanın her tarafından yatırımcı çekebilen işletmeleri bulunan, altyapı ve üstyapısıyla tamamen hazır olan bir organize sanayi bölgemiz. Yaklaşık 27 uluslararası sanayi firması , yüzde yüz yabancı sermayeli olarak AOSB'de bulunmaktadır. Üretim ve satış rakamlarına baktığımızda, ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 17 firması bulunuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ilk 1000 içerisinde yer alan sanayicilerimize baktığımızda da AOSB'den 50'ye yakın firmanın olduğu görülmektedir. Yaklaşık 30 milyon metre karelik genişleme sahamız var."

 

Sütcü, AOSB'nin Türkiye'nin en iyi atık su arıtma tesislerine sahip olduğunu, "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" niteliklerinde hizmet verdiklerini anlattı.

 

Sanayicileri, genel kurul toplantısına davet eden Sütcü, "Adana ve AOSB'ye sahip çıkalım. Bu projeleri hayata geçirmek için tekrar adayız. Sanayicilerimizi seviyoruz. Onların tercihinin başımızın üstünde yeri var. Sanayicilerimizin tercihi ne olursa olsun, Adana'mıza ve buraya hizmet etmek için her zaman varız ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor
KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Kobi

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!
Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Kobi

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?
TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

Kobi

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!
KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

Kobi

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi
KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi
Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

Kobi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23