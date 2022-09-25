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Gündem Adana'da kılıç ve silahlar çekildi, sebebi 'pes' dedirtti! Yok artık daha neler
Gündem

Adana'da kılıç ve silahlar çekildi, sebebi 'pes' dedirtti! Yok artık daha neler

Adana’nın Kozan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 2 kişi, çatı akması nedeniyle tartıştıkları esnafın iş yerini bastı. Saldırganlar, iş yeri sahibini dışarı çağırıp önce tokat attı ardından kılıçla yaraladı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. Yaşanan dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşte olayın detayları...

Yeniakit Publisher
2022-09-25 12:07:00 -
Adana'da kılıç ve silahlar çekildi, sebebi 'pes' dedirtti! Yok artık daha neler

Adana’nın Kozan ilçesinde 23 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E., komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.’nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.’yi kolundan tutup tokatladı, ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.

Görüntülerde iş yeri çalışanının panikle iş yerine kaçtığı görülürken, kılıçla yaralanan esnaf D.E.’nin av tüfeğini ateşlemesi ile A.D. ayağından yaralandı. Kılıçla dükkan camlarına vuran ve ardından taşla kıran M.D. ise kayıplara karıştı.

Ayağından av tüfeği saçması ile yaralanan A.D. Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan esnaf D.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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Yorumlar

yuhhhh..

dehşet anlarının videolarını yayınlayın.bütün detayları anlatın. anlatın ki azgın apaçi toplum daha kudursun.vahşilere yeni dersler,modeller,projeksiyonlar sunun.zaten adaletsiz adalet sistemi her vahşi azgını salıyor, adli kontoroll şartı ile.şartı batsın. bundan sonraki safha vahşilerden özür dilemek ve onların sırtını sıvazlamak olacak. erkek millet. her millet karı da bir biz erkekizdir.....
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