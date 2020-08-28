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Aktüel Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 00:44:51 -
Adana'da kendini içeri kilitleyerek evini ateşe veren kişi dumandan etkilendi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kendini içeriye kilitleyerek evini ateşe veren kişi, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp yangına müdahale etmesiyle kurtarıldı.

İddiaya göre, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinde eşiyle tartışan Yaşar Y. kendini içeriye kilitleyip evi ateşe verdi.

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Yaşar Y'yi dışarı çıkardı.

Yaşar Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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