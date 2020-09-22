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Aktüel Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü
Aktüel

Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 01:35:31 -
Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da kamyona çarptıktan sonra yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vural Çetin idaresindeki 31 TT 215 plakalı otomobil, İmamoğlu ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu meydana gelen patlamada otomobil alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Otomobilde araştırma yapan ekipler, araçta bulunan sürücü Çetin ile Ali Çetin ve Ece Yıldız'ın öldüğünü tespit etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından cesetler İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki incelemelerin ardından cesetlerin Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği belirtildi.


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