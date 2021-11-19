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Aktüel Adana'da kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da tırın çarptığı kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:57:00 -
Adana'da kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da tırın çarptığı kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Erdi Çağlar yönetimindeki 68 AAE 044 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan tırın çarpması sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, bariyerlere çarparak devrilirken, tır ise durmadan yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki İsmail Yılmaz ve Hacivar Altın, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza yerinden kaçan tırı tespit etmek için soruşturma başlattı.

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