THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Adana'da kavga çıktı, polis takviye ekip istedi

Adana'da 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan otopark girişine araç park etme tartışması nedeniyle çıkan kavgada olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin zorluk çıkarması nedeniyle takviye ekip istedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
Adana'da kavga çıktı, polis takviye ekip istedi

Adana'da, otopark girişine araç park etme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda, iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Polis memuru başından darbe aldı

Otopark girişine araç park etme tartışması nedeniyle çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polise şüphelilerin zorluk çıkarması üzerine olay yerine takviye ekip istendi.

Tarafların direnmesi üzerine biber gazı kullanan polis, havaya ateş açarak kavgayı ayırabildi.

Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, olaya müdahale ederken başına darbe alan polis memuruna ambulansta müdahale edildi. Biber gazından etkilenen bir polise ise vatandaşlar yardımcı oldu.

Kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, olay yerine atılmış iki silah buldu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
  1. Adana
  2. Aliya İzzetbegoviç Bulvarı
  3. polis ekibi
  4. takviye ekip
  5. biber gazı
  6. silah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den dikkat çeken açıklama: Samimiyetsizlik
    1. MHP'den dikkat çeken açıklama:..
    2. Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
    3. Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki..
    4. Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte..
    5. Yeşil listedeki terörist öldürüldü
    6. Telefon dolandırıcısı suçüstü..
    7. Abdullah Ağar ABD’nin sinsi planını..
    8. Tedavi edilen yavru leylek, doğaya..
    9. Galatasaray'a bir şok daha! TFF..
    10. Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı:..
    11. Cengiz ve Terim yeniden PFDK'ya sevk..
    12. Seçimler sonrası Trump'ı şimdi neler..
    13. Eski Vali Özata Çetinkaya'nın FETÖ'den..
    14. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi..
    15. İstanbul'da pompalı dehşeti
    16. Karadeniz'de balıkçıların ağlarına..
    17. Dün TBMM'de tartışılmıştı! Tekrar..
    18. Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı..
    19. Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı
    20. FETÖ sanığı eski belediye başkanına..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi