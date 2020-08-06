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Aktüel

Adana'da kargo şirketine ait araçtan 14 cep telefonu çalındı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:26:29 -
Adana'da kargo şirketine ait araçtan 14 cep telefonu çalındı

ADANA (AA) - Adana'da, kargo şirketine ait park halindeki minibüsten içerisinde 14 cep telefonu bulunan kutuyu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kargo şirketi çalışanı Yusuf Alpaslan, 01 DDU 84 plakalı minibüsü merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda park ederek bir iş yerine kargo bırakmaya gitti.

Alpaslan'ın kapısını kilitlemeyi unuttuğu aracın yakına gelen bir şüpheli, aracın arka kapısını açarak, içinde 14 cep telefonu bulunan kutuyu alarak kaçtı.

Alpaslan'ın hırsızlığı fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin aracın yanına gelmesi ve bir süre etrafında gezmesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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