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Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi memleketlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:47:43 -
Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi memleketlerine uğurlandı

ADANA (AA) - Rusya ve Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek Adana'da yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 358 kişi evlerine gönderildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla kente getirilen 358 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi.

Burada 14 günlük karantina süreleri dolan 358 kişinin son sağlık kontrolleri yapıldı.

Olumsuz durum belirlenmemesi üzerine 358 kişi, AFAD koordinasyonunda otobüslere bindirilerek 49 farklı kente gönderildi.

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