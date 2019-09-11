Adana'da "kapkaç" zanlısı tutuklandı
Adana'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 10:42
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Ö.D'nin (27) içinde cep telefonu bulunan çantasının "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin koşarak ara sokaklarda izini kaybettirdiğini belirleyen polis, bölgedeki güvenlikkameralarını inceleyerek zanlının M.İ. (30) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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