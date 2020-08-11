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Aktüel

Adana'da kamyon tıra çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:37:04 -
Adana'da kamyon tıra çarptı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da kamyonun tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Karatay idaresindeki 80 KS 356 plakalı kamyon, Kozan-Ceyhan kara yolu Ayşehoca köyü yakınlarında aynı yönde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AAR 259 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonda bulunan Suat Özbeytur ile Hüseyin Çatal yaralandı.

Kamyonda sıkışan Özbeytur, CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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