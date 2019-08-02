Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı Satış belgesi bulunmayan 2 bin 10 litre etil alkol ile gümrük kaçağı 607 kilogram nargile tütünü ve 260 elektronik sigara ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda satış belgesi bulunmayan 2 bin 10 litre etil alkol ile gümrük kaçağı 607 kilogram nargile tütünü ve 260 elektronik sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,kaçak alkol ve tütün ürünleri satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ve önünde park halindeki araçta yaptıkları aramada 2 bin 10 litre etil alkol ele geçirdi. Etil alkolün satış belgesinin olmadığını belirleyen ekipler, evde bulunan S.S, F.S. ve H.E'yi gözaltına aldı. Kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki iş yerinde arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı607 kilogram nargile tütünü ve 260 elektronik sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Kentte metil alkolden zehirlenen 12 kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazlazehirlenme vakası kayıtlara geçmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.