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Adana'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak sigara yapımında kullanılan makine ve tütün ele geçirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:20
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak sigara üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Narlıca Mahallesi'ndeki bir adreste kaçaksigara üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir dolum makinesi, 50 kilogram kıyılmış tütün, "makaron" olarak tabir edilen bin800boş sigara tüpü ile tütün doldurulmuş 3 bin 800 "makaron" ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Suriye vatandaşı A.H'yi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:20
  1. Makaron
  2. Narlıca Mahallesi
  3. sigara tüpü
  4. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  5. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi
  6. Polis ekipleri
  7. dolum makinesi
  8. kaçak sigara

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