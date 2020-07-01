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Aktüel

Adana'da iş yerinde kaçak ürünler satan zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 10:06:00 -
Adana'da iş yerinde kaçak ürünler satan zanlı gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda iş yerinde kaçak içki, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 457 şişe içki, 3 bin 100 paket sigara ile 17 bin 901 paket cinsel içerikli ürün buldu.

İş yeri sahibi Suriye uyruklu M.E.H. gözaltına alındı.

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