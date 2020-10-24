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Aktüel Adana'da iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Adana'da iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:45:45 -
Adana'da iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da paletli iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, tır üzerinde taşınan paletli bir iş makinesinde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği iş makinesinde yapılan incelemede, sürücü kabini altındaki bölmede uyuşturucu olduğu tespit edildi.

İş makinesinin gizli bölmesini açan ekipler, 51 kilo 366 gram eroin ele geçirdi.

Polis, şüpheliler S.S. (54) ve E.U'yu (60) gözaltına aldı.

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