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Aktüel Adana'da imalathaneye dönüştürülen evlerde sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evlerde sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:07:31 -
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evlerde sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da imalathaneye dönüştürülen iki evde 1260 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesindeki iki evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1260 litre sahte rakı ile gümrük kaçağı 120 litre etil alkol ele geçirdi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı, sahte içkileri ise imha etti.

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