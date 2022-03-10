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Yerel Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Yerel

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı. CANKUR ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Buğday, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:51:00 -
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Murat Buğday idaresindeki 01 AEU 656 plakalı otomobil ile Mahmut Güres'in kullandığı 63 ZT 98 plakalı otomobil, Kargakekeç Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaza sonucu sürücü Mahmut ile eşi Zeliha ve çocukları Zeynep (13) ile Hasan Güres (9) otomobilde sıkıştı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Buğday, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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