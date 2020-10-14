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Aktüel Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı
Aktüel

Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 06:59:53 -
Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı

ADANA (AA) - Adana’da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaralı kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı kişinin sırtından tabancayla vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan yaralının kimliğinin Ömer K. olduğu tespit edildi.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Ömer K'nin hırsızlık amacıyla Suriye uyruklu Ahmet el Hüseyin'in evine girdiği öne sürüldü.

Hırsızlık zanlısını yaralayan kişinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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