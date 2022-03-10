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Yerel Adana'da hırsızlar termik santrali soydular! Çaldıkları kablonun değeri...
Yerel

Adana'da hırsızlar termik santrali soydular! Çaldıkları kablonun değeri...

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 15:19:00 - 2022-03-10 15:55:09
Adana'da hırsızlar termik santrali soydular! Çaldıkları kablonun değeri...

Termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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