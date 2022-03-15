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Yerel Adana'da hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı
Yerel

Adana'da hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı

Adana'da hırsız sanılarak darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 08:29:00 -
Adana'da hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, bir kişinin bıçaklanıp darbedildiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi, söz konusu kişiyi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaralı halde buldu.

İlk kontrolleri polis ekiplerince yapılan C.K.K'nin, çeşitli yerlerinden darbedilip bıçaklandığı tespit edildi.

Yaralı C.K.K, ekiplere, bir akrabasının evine doğru gittiği sırada tanımadığı kişilerce hırsız sanılarak darbedilip bıçaklandığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından C.K.K, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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