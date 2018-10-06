Adana'da güzellik merkezinden öyle şeyler çıktı ki!

Adana Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, koltuğun altında ruhsatsız pompalı tüfek ve 28 fişek ile bir dolapta kurusıkı ve havalı tabanca ele geçirdi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan iş yeri sahibi S.İ'nin (35) 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.