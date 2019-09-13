Adana’da "Gençlerin Dini Sorunları Ve Çözüm Arayışları Sempozyumu”

Adana’da “Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm Arayışları Sempozyumu”, 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın koordinesinde gerçekleşecek sempozyuma, Din Psikolojisi alanında yaptıkları akademik çalışmalarla ön plana çıkan yaklaşık 147 akademisyen katılacak.

Sempozyuma ilişkin bilgiler aktaran Prof. Dr. Yapıcı, günümüz gençlerinin problemlerine odaklandıkları bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Algılarımız, idrak biçimlerimiz, dünya görüşlerimiz köklü bir değişime uğruyor. Geleneksel dönemde yavaş bir seyir izleyen değişim, moderniteyle birlikte hızlandı. Geleneksel, kurumsal dini yapıların değişime yeterince cevap veremediği bu dünyada bir taraftan yeni dini ve manevi hareketler de yaşanıyor. Maneviyat temelli bireysel bir dindarlık, geleneksel temelli dindarlık ve dinden uzaklaşma günümüz gençlerini kıvrandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sempozyumda deizmin ve ateizmin gençler arasında yaygınlaşıp yaygınlaşmadığı, gençlerdeki dini şüpheler, gençlerin radikal grup ve yapılara neden yöneldiği gibi konuların tartışılacağını dile getiren Prof. Dr. Asım Yapıcı, sempozyumun hayırlı olması temennisinde bulundu.