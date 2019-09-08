Adana’da FETÖ/PDY operasyonu Örgütün hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana’da, FETÖ/PDY'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen H.B'nin bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Görevinden ihraç edildiği belirlenen eski öğretmen H.B, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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