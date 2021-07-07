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Adana'da FETÖ üyelerine mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılaması sürüyor
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Gündem Adana'da FETÖ üyelerine mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılaması sürüyor
Gündem

Adana'da FETÖ üyelerine mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılaması sürüyor

Adana'da, daha önce haklarında adli işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 18:13:00 -
Adana'da FETÖ üyelerine mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılaması sürüyor

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmaları sorulan sanıklar FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi, bu aşamada dinlenilmeyen tanıkların diğer celse hazır edilmesi ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

 

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