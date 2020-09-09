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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:14:10 -
Adana'da FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu eski öğretim görevlisi sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edilmesi hususları dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.M savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık, ''FETÖ'nün mahrem imamları ile bağlantım yoktur. Dava dosyasına gelen hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık S.M'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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