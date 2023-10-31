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Gündem Adana'da feci olay! Marketten eve dönünce dehşeti yaşadılar
Gündem

Adana'da feci olay! Marketten eve dönünce dehşeti yaşadılar

Yeniakit Publisher
2023-10-31 01:05:00 -
Adana'da feci olay! Marketten eve dönünce dehşeti yaşadılar

Adana'da 12 yaşındaki Emir Koç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Koç'un ailesi evde yokken duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. .

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki markete giden ailesi eve geldiğinde 12 yaşındaki çocukları Emir Koç'u av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Emir Koç'un ailesi evde yokken duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

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