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Yerel Adana'da feci olay
Yerel

Adana'da feci olay

Adana’da elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:19:00 -
Adana'da feci olay

Edinilen bilgiye göre, olay, 29 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehmuz G. (26), yol kenarındaki elektrik direğine tırmandı. Bir süre sonra akıma kapılan şahıs, metrelerce yükseklikten yere düştü. Elektrik direğindeki patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şehmuz G., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şehmuz G. kurtarılamadı. Öte yandan, şahsın cebinden kerpeten çıkması dikkat çekti. Şehmuz G.’nin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şehmuz G.’nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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