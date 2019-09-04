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Adana'da feci kaza! Tır ile motosiklet çarpıştı

Kazada, sözleşmeli er görevinden istifa etmesinin ardından organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada işe başlayan Hüseyin Şimşek yaşamını yitirdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
Adana'da feci kaza! Tır ile motosiklet çarpıştı

Adana'da sözleşmeli er görevinden ayrılıp fabrikada işe başlayan Hüseyin Şimşek,motosikletiyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde Hüseyin Şimşek'in (26) kullandığı motosikletle Hamdi S. yönetimindeki tır kavşakta çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şimşek'inhayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.

Şimşek'in sözleşmeli er olarak bir süre Suriye'de de görev yaptığı ve 11 ay önce görevinden istifa edip sanayi bölgesindeki fabrikada çalışmaya başladığı belirtildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şimşek'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
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  4. Merkez Sarıçam ilçesi
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