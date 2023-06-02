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Yerel Adana'da feci kaza! Minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
Yerel

Adana'da feci kaza! Minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 21:26:00 -
Adana'da feci kaza! Minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Adana’da minibüs ile halk otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Adana’da minibüs ile halk otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesi ile Yumurtalık ilçesi arasında meydana geldi. Yumurtalık istikametine gitmekte olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen 01 DSC 91 plakalı panelvan minibüs çarpıştı.

2 ölü, 2 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.


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