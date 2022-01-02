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Yerel Adana’da feci kaza: 2’si çocuk 4 yaralı
Yerel

Adana’da feci kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde aynı yönde seyir halinde bulunan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 21:03:00 -
Adana’da feci kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Adana karayolu çifte petrol civarında meydana geldi. Kozan istikametinden Adana istikametine doğru ilerleyen Muhammet B.’nin (45) kullandığı 01 D 9093 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Haluk S.’nin kullandığı 01 BV 275 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 01 D 9093 plakalı otomobilin şoförü Muhammet B. ile yanında yolcu konumunda bulunan çocukları Ayşe Hümeyra B. (3) ile Umut B. (8) ve diğer araçta yolcu konumunda bulunan Şimay Ü. (22) yaralanırken, 01 BV 275 plakalı aracın sürücüsü Haluk S. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğinde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Kozan Adana karayolu bir süreliğine trafiğe tek taraflı olarak kapandı. Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra çekici ile kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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