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Yerel Adana'da feci kaza
Yerel

Adana'da feci kaza

Adana'nın Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası yolunda, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 02:10:00 -
Adana'da feci kaza

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda meydana geldi. Mehmet Akif Öveç yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun'un kullandığı kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüler Öveç ve Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada her iki araçta yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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