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Adana'da 'evleniyoruz' plakalı araçtan silahlı saldırı

Plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
Adana'da 'evleniyoruz' plakalı araçtan silahlı saldırı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi, Esra Y. (30) iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, boş kovan araştırması ve delil toplama çalışması yaptı.

Olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler,  saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
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