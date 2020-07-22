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Aktüel

Adana’da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 09:19:20 -
Adana’da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana’da bir kişi evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde yaşayan Aziz Kurt, zemin kattaki mutfakta çay doldurduğu sırada açık olan kapıdan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesiyle yaralandı.

Sırtından yaralanan Kurt, sokağa çıkıp yardım istedi.

Komşuları Kurt'un aşırı kan kaybetmesini önlemek için kemerle turnike uyguladı.

Yaralı, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kurt’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay sırasında Kurt’un iki oğlunun uyuduğu, eşinin de alışveriş için markete gittiği öğrenildi.

Polis, olay yerinden bisikletle kaçtığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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