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Aktüel Adana'da emeklinin ATM'den çektiği maaşı çalan şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da emeklinin ATM'den çektiği maaşı çalan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:06:13 -
Adana'da emeklinin ATM'den çektiği maaşı çalan şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da bir emeklinin ATM'den çektiği maaşını çalan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emekli noter katibi İdris Zorlu (75), maaşının 2 bin lirasını çekmek için merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir bank ATM'sine gitti.

Zorlu, işlemi tamamlayıp parasını almaya hazırlandığı sırada arkasından yaklaşan kişi ATM'nin verdiği parayı alıp kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM ve bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden Mustafa B. (23) olduğunu belirlediği zanlıyı Ulucami Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

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