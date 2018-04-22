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Adana'da ellerine çorap geçirip, soygun yaptı

Adana'da, kapısını zorlayarak girdiği iş yerinden cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalan Soner D.'nin (32), parmak izi çıkmasın diye ellerine çorap geçirdiği ortaya çıktı.

22 Nisan 2018 Pazar 11:41
Adana'da ellerine çorap geçirip, soygun yaptı

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanını yangın merdiveninden çıkan kişi, inşaat firmasının kapısını zorlayarak içeri girdi. İş yerinden dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve evrak çantasını çalan soyguncu kaçtı. Sabah hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, soyguncunun kimliğini tespit etti. Soyguncunun güvenlik kamerasını fark etmediği, parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirdiği belirlendi.

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Eşkali belirlenen, 'hırsızlık'tan sabıkası bulunan Soner D. yakalandı. Emniyete götürülen Soner D., sorgusunda, "Olay günü alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Parmak izim çıkmasın diye çorabımı elime geçirdim, içerideki malzemeleri aldım, şeytana uyduğum için ve alkolün etkisinden yaptım, pişmanım" dedi.

Soner D., ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:41
  1. adana
  2. hırsız
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