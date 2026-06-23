​Adana’da eğitimci Yaşar Çıraklı için görkemli vefa

Sarıçam Kardelen İzcilik Spor Kulübü (SAKİDER) tarafından organize edilen programa; bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitim camiasının önde gelen isimleri, veliler, öğrenciler, mezunlar ve izciler yoğun katılım gösterdi. Eğitimci ve izci lideri Yaşar Çıraklı onuruna düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşanırken, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Konferans Salonu tamamen doldu.

Programa katılan misafirler, salon girişinde Yaşar Çıraklı ve eşi Habibe Çıraklı tarafından bizzat karşılandı. Davetlilerin yoğun ilgisi ve samimi karşılamalar, programın ilk anlarından itibaren sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Programa yoğun katılım

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, SAKİDER Başkanı Mehmet Timur Seçti’nin selamlama ve teşekkür konuşmasıyla devam etti.

Ardından kürsüye çıkan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz, yaptığı konuşmada Yaşar Çıraklı’nın eğitime, gençliğe, izciliğe ve topluma adanmış 27 yıllık meslek hayatının önemine dikkat çekti.

Vefa programına bürokratlar, sivil toplum, basın, sendika ve akademi dünyası yoğun ilgi göstererek Yaşar Çıraklı’yı yalnız bırakmadı.

Protokol konuşmalarının ardından Yaşar Çıraklı’nın çeyrek asrı aşan eğitim ve izcilik faaliyetlerini içeren biyografi sunumu ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Başarılarla dolu projelerinden görseller, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

​Sakarya şiiri büyük alkış aldı

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Programda sahne alan bir izci tarafından Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz eseri "Sakarya" şiiri coşkulu bir şekilde seslendirildi. Salonda büyük bir hayranlıkla dinlenen şiir dinletisinin ardından SAKİDER bünyesindeki izciler tarafından sahnelenen özel tiyatro gösterisi de davetlilerden büyük alkış aldı. Program boyunca Yaşar Çıraklı’nın aile hayatı, memleketine olan bağlılığı ve izcilik camiasına sunduğu katkılar anılar eşliğinde paylaşıldı.

Habibe Çıraklı’dan Duygusal Paylaşım Programın ilerleyen bölümlerinde, Yaşar Çıraklı’nın gerçekleştirdiği eğitim, izcilik ve değerler eğitimi çalışmalarında en büyük destekçisi olan eşi Habibe Çıraklı sahneye çıktı. Yıllar boyunca birlikte omuz verdikleri bu anlamlı yolculuğa dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Habibe Çıraklı’nın bu hitabı, salonda duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.

Konuşmaların ardından Yaşar Çıraklı'ya, sadece izcilik ve kulüp faaliyetlerinden oluşan fotoğraflarla bezenmiş büyük bir anı ve resim albümü hediye edildi.

Ayrıca SAKİDER’in kadın liderleri tarafından sahnede çok zarif bir jest gerçekleştirildi. Tüm kadın izci liderlerini temsilen Yaşar Çıraklı’nın eşi Habibe Çıraklı’ya, annesine ve kayınvalidesine çiçek takdim edilerek bu özel güne anlamlı bir hatıra bırakıldı.

​Dostları, meslektaşları, veliler ve mezun öğrenciler sırasıyla kürsüye çıkarak Yaşar Çıraklı ile ilgili hatıralarını, yaşanmış anılarını salondaki davetlilerle paylaştılar.

Programın kapanış ve final bölümünde ise kürsüye eğitimci Yaşar Çıraklı geldi. Kelimelerin boğazında düğümlendiğini belirterek başladığı duygu yüklü konuşmasında Çıraklı, "Bugün burada, her adımında emek olan 27 yıllık bir hikayenin sonuna gelmiş olarak sizlere hitap ediyorum. Benim felsefemde eğitim hiçbir zaman okul sıralarıyla sınırlı kalmadı. Bugün geriye dönüp bakınca gördüğüm en büyük servet ne makamlar ne de statülerdir. En büyük servetim; ahlaklı, dürüst, vatanını ve doğayı seven binlerce öğrencim ve izcimdir." sözleriyle salonda derin bir iz bıraktı.

Kendisiyle omuz omuza yürüyen tüm öğrencilerine, meslektaşlarına, velilerine ve zorluklara birlikte göğüs gerdiği eşi Habibe Hanım'a şükranlarını sunan Yaşar Çıraklı, konuşmasını Necip Fazıl Kısakürek’in şu dizeleriyle ve izci selamıyla tamamladı:

"Ustada kalırsa bu öksüz yapı,

Onu sürdürmeyen çırak utansın!

Ölümden ilerde varış dediğin,

Geride ne varsa bırak utansın!"

Hatıralarımızı heybeme koyarak Adana’ya veda ediyorum. Hepinizi izci selamımla ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın…"





Anlamlı vefa programı, tüm katılımcıların sahneye davet edildiği “Büyük Aile Fotoğrafı” ile son buldu. Salon çıkışında ise davetliler, günün anısına özel olarak hazırlanan hatıra panosu önünde fotoğraflar çekilerek bu özel günü kayıt altına aldı.