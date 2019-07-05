Adana'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı Daha önce kız kaçırma nedeniyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davanın duruşması sonrası adliye binası önünde yaşanan bıçaklı kavgada aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'da duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın duruşması sonrası taraflar adliye çıkışında tartıştı. Daha sonra çıkan kavgada Mahmut, İrfan ve Ferhat Gülsüm ile aynı aileden ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar ile kavgaya müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilenen bir polis memuru çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Mahmut Gülsüm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayda bıçağı kullandığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

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