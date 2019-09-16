Adana’da dolunay güzel görüntüler oluşturdu Adanaspor ile Adana Demirspor karşılaşması sırasında maraton tribünün arka tarafından yükselen dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Adanaspor ile Adana Demirspor karşılaşması sırasında maraton tribünün arka tarafından yükselen dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Dün akşam oynanan maç sırasında ortaya çıkan dolunay, büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çekti. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nundan gözlenen dolunay adeta geceyi aydınlattı. Dolunay, bulutsuz hava ile gökyüzünde buluşunca, çıkan güzel görüntü karşısında Adanalı vatandaşlar kısa bir sürede olsa dolunayı seyretti.

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