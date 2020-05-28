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Aktüel

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 04:11:51 -
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

ADANA (AA) - Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emrullah Türedi'nin (24) kullandığı 01 FET 54 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürüklenen motosikletin sürücüsü kafasını kaldırım kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Türedi'nin öldüğünü belirledi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Türedi'nin yakınları gözyaşı döktü.

Yapılan incelemelerin ardından Türedi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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