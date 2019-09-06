Adana'da çöpe atılan kaplumbağaları temizlik görevlisi kurtardı Adana'nın Pozantı ilçesinde, temizlik işleri görevlisi, çöp konteynerine atılan 2 kaplumbağayı kurtardı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, temizlik görevlisiyle gurur duyduğunu belirtip, kaplumbağaları çöpe atanları kınadığını söyledi.

Pozantı'nın Akçatekir YaylasıŞıhlı mevkisinde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, araca döküleceği sırada belediye görevlisi, 2 kaplumbağayı fark etti. Temizlik işleri görevlisi, çöplerin arasındaki kaplumbağaları kurtardı. Kaplumbağalar, daha sonra doğaya bırakıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, çalışma arkadaşlarıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, "Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan bu çirkin davranışı kınıyorum. Kaplumbağalara bu işkenceyi çektiren kişileri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

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