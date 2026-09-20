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Yerel Adana’da boş arazide cansız beden bulundu
Yerel

Adana’da boş arazide cansız beden bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Adana’da boş arazide cansız beden bulundu

Adana'da boş arazide 35 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, boş arazide bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede şahsın Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Erol Coşkun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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