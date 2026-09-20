Adana’da boş arazide cansız beden bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana'da boş arazide 35 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, boş arazide bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede şahsın Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Erol Coşkun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yerel
Adana’da feci can kaybı! Üst geçitten yola düşen genç minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti!