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Avrupa'da neler oluyor? Bir ülke daha gıda depolamaya başladı!

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Avrupa'da neler oluyor? Bir ülke daha gıda depolamaya başladı!

Avrupa'da ülkeler gıda stoğu yapmaya başladı. İngiltere'nin ardından şimdi de Hollanda 'da halka evlerindeki acil durum gıda stokunu artırmaları yönünde uyarı yaptı.

#1
Foto - Avrupa'da neler oluyor? Bir ülke daha gıda depolamaya başladı!

Hollanda'da yayımlanan bir raporun ardından halka uyarı yapıldı. Rapora göre, ülkedeki süpermarket ve tedarikçilerin maliyetleri düşük tutmak amacıyla depolarda yüksek miktarda ürün bulundurmadığı belirtildi. Bu gıdaların olası kriz anında yetersiz kalacağına dikkat çekildi. Siber saldırı gibi bir durumda market raflarının üç gün içerisinde boşalabileceği belirtildi.

#2
Foto - Avrupa'da neler oluyor? Bir ülke daha gıda depolamaya başladı!

GIDA STOKUNU 3'TEN 8 GÜNE ÇIKARIN! Araştırmacılar, vatandaşların evlerindeki gıda stokunu 3 günden 8 güne çıkarılması konusunda uyarı yapıldı. Tarım Bakanlığı talebiyle Clingendael Enstitüsü ve Erasmus Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, 3 günlük mevcut gıda stokunun 8 güne çıkarılması gündem oldu. Araştırmacılar; raporda acil durumlarda uzun süre tok tutan ve hızlı hazırlanabilen gıdaları tercih edilmesi önerisinde bulundu.

#3
Foto - Avrupa'da neler oluyor? Bir ülke daha gıda depolamaya başladı!

GIDA TEMİNİNDE PROBLEMLER OLABİLİR Araştırmacılar, şiddetli yaşanan hava durumlarında ve uzun süreli elektrik kesintilerinde gıda hazırlamaya erişimin kısıtlandığına dikkat çekerken süpermarketlerin kullandığı sistemlere olası siber saldırılar yaşanması da gıda temininde problemler oluşabileceğini aktardı.

#4
Foto - Avrupa'da neler oluyor? Bir ülke daha gıda depolamaya başladı!

HAZIRLIK HANELERLE SINIRLI KALMAMALI Acil durum gıda stokunu hazırlıklarının yalnızca hanelerde sınırlı kalmaması önerisinde bulunan araştırmacılar süpermarketlere ve tedarikçilere de acil durum stoku yapmalarını önerdi. Şirketlerin bu stoklar için yapacağı harcamaların hükümet tarafından karşılanması da öneriler arasında yer aldı.

#5
Foto - Avrupa'da neler oluyor? Bir ülke daha gıda depolamaya başladı!

İNGİLTERE'DEN DE ''KONSERVE DEPOLAYIN'' UYARISI İngiltere'de yayımlanan yeni bir rapor, evlerde olası acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya koydu. Küresel ısınma ve tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamaların gelecekte gıda kıtlığı riskini artırabileceği belirtildi.

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