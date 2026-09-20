  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den Muhammed Salah’ın futbolu dünya basınında! 'Galatasaray'ı sahadan sildi' Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar Özcan Ünlü'den yapay zekâ için çarpıcı uyarı: Artık son kavşağa geldik! Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu! Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan “Mesaj alındı” diyerek aniden çark etti 1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü En güçlü özel kuvvetler açıklandı! Bordo Bereliler listeye damga vurup dünyaya diz çökertti
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir

Çorabınızı çıkardığınızda bacağınızda derin ve uzun süre geçmeyen izler kalıyorsa dikkat! Karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir.

#1
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir

Gün sonunda çorapların bacakta iz bırakması çoğu kişi için sıradan bir durum gibi görülüyor. Ancak izin derinleşmesi, uzun süre kaybolmaması ve şişlikle birlikte ortaya çıkması bazı sağlık sorunlarının işareti olabilir.

#2
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, çorap izinin ne zaman önemsenmesi gerektiğini ve ödeme eşlik eden hangi belirtilerin ciddi hastalıklara işaret edebileceğini anlattı. Çoraplar bazı insanların vücudunda daha fazla iz bırakıyor. Bu bir hastalığın habercisi olabilir mi?

#3
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir

Çorabın bacakta hafif bir iz bırakması çoğu zaman tek başına bir hastalık anlamına gelmez. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde, uzun süre ayakta kalındığında veya oturulduğunda çorabın lastiğinin cilde baskı yapması oldukça normaldir. Ancak iz belirgin ve derinse, çorap çıkarıldıktan sonra uzun süre kaybolmuyorsa veya beraberinde bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik varsa burada ödem dediğimiz sıvı birikiminden söz edebiliriz. Ödem vücudun dokularında normalden fazla sıvı birikmesidir. Uzun süre hareketsiz kalmak, fazla tuz tüketmek, sıcak hava ve bazı ilaçlar geçici ödeme neden olabilir. Bunun yanında kalp, böbrek, karaciğer veya toplardamarlarla ilgili bazı hastalıklar da ödeme yol açabilir. Dolayısıyla önemli olan yalnızca çorabın iz bırakması değil, izin ne kadar belirgin olduğu ne kadar sürdüğü ve başka hangi belirtilerin eşlik ettiğidir.

#4
Foto - Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir

Burada hastanın genel durumuna ve ödemin özelliklerine birlikte bakmak gerekir. Örneğin sabah uyandığında belirgin olmayan, gün içinde özellikle ayakta kalmakla artan ve akşam saatlerinde daha fazla hissedilen hafif ayak bileği şişlikleri çoğu zaman yerçekimi ve toplardamar dolaşımıyla ilişkili olabilir. Buna karşılık ödemin giderek artması, her iki bacakta belirgin hale gelmesi, parmakla bastırıldığında çukur oluşması ve çukurun bir süre kalması daha dikkatli değerlendirme gerektirir. Özellikle beraberinde nefes darlığı, çabuk yorulma, gece nefes almakta zorlanma, idrar miktarında belirgin değişiklik, karında şişlik veya hızlı kilo artışı varsa kalp, böbrek ya da karaciğer hastalıkları açısından değerlendirme yapılmalıdır... Burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekir.. Çorap izi tek başına kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliği tanısı koydurmaz. Tanı hastanın öyküsü, fizik muayenesi ve kan ve idrar testleri ile konulur. Ödemin tek taraflı mı, iki taraflı mı olduğu hekim açısından oldukça değerli bir bilgidir. Tek bacakta yeni başlayan şişlik ve ödem o bacağın toplardamarlarında pıhtı oluşması, toplardamar yetmezliği, lenf dolaşım bozukluğu, enfeksiyon veya travma gibi daha çok bölgesel nedenleri düşündürür. Özellikle ani başlayan, ağrılı, sıcaklık ve kızarıklığın eşlik ettiği tek taraflı bacak şişliklerinde toplardamar pıhtısı mutlaka akla gelmelidir... İki bacakta birden görülen ödem ise uzun süre ayakta kalma veya hareketsizlik gibi daha basit nedenlerden kaynaklanabileceği gibi kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları, toplardamar yetmezliği veya bazı ilaçların yan etkileriyle de ilişkili olabilir. Evde yapılabilecek en basit değerlendirmelerden biri parmakla bası testidir. Ayak bileğinin veya kaval kemiğinin ön yüzündeki şiş bölgeye parmakla birkaç saniye bastırıldığında çukur oluşuyor ve parmak çekildikten sonra bu çukur bir süre devam ediyorsa buna çukurlaşan ödem diyoruz. Ayrıca kişi iki bacağını karşılaştırabilir, şişliğin tek taraflı mı yoksa iki taraflı mı olduğunu gözlemleyebilir ve sabah akşam arasında belirgin bir değişiklik olup olmadığına bakabilir... Ancak evde yapılan bu kontroller yalnızca fikir vermelidir tanı amacı taşımaz. Özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik, ağrı, kızarıklık veya ısı artışı; yeni başlayan nefes darlığı ya da göğüs ağrısı, kısa sürede belirgin kilo artışı, idrar miktarında ciddi azalma, yaygın vücut şişliği ile birlikte bacaklarda hızla artan ödem varsa tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir. Kısacası, çorabın bacakta iz bırakması çoğu zaman tek başına endişe verici değildir. Ancak iz kalıcı ve belirgin hale gelmişse, bacakta gözle görülür şişlik varsa veya bu duruma başka belirtiler eşlik ediyorsa, basit bir çorap izi olarak değerlendirmek yerine altta yatan nedeni araştırmak gerekir. Vücudumuzdaki küçük değişiklikler bazen bize daha büyük bir sağlık sorunu hakkında önemli ipuçları verebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
Gündem

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlis..
Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?
Gündem

Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenlediği miting öncesi sokakta yürürken bir vatandaşın börek ikramına sinirlendi. Gergin ha..
CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı
Gündem

CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı

Nisan 2027’de yapılması planlanan CHP’nin büyük kurultayı öncesi koltuk yarışı hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti için..
Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!
Gündem

Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!

Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz’da kurulan Yeni Parti’nin isim tartışması büyürken Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Parti yö..
'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek!
Gündem

'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek!

İstanbul’u talan eden suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu ve ekibi için Ağaç AŞ’deki vurgunlar için de ek iddianame düzenlendi. 195 sayfadan..
Netanyahu’nun seçim tezgahı açığa çıktı
Gündem

Netanyahu’nun seçim tezgahı açığa çıktı

İsrail’de 27 Ekim 2026 seçimlerine haftalar kala Netanyahu liderliğindeki Likud, yurt dışında yaşayan İsraillilerin ülkeye dönerek oy kullan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23