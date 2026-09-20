  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte öne çıkan 5 kriter: Gayrimenkul yatırımında kazanmanın formülü Resmi açıklama geldi bile! Trabzonspor hezimeti sonrası Galatasaray’a bir kötü haber de Osimhen’den Muhammed Salah’ın futbolu dünya basınında! 'Galatasaray'ı sahadan sildi' Yunanistan’dan alçak operasyon! Büyük darbe deşifre oldu: Dev marka hamlemizi böyle baltaladılar Özcan Ünlü'den yapay zekâ için çarpıcı uyarı: Artık son kavşağa geldik! Çorap izi deyip geçmeyin! Çoğu kişi farkına bile varmıyor: Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor olabilir Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu! Türkiye’nin 100 gemilik dev hamlesi Atina’yı resmen titretti! Yunanistan “Mesaj alındı” diyerek aniden çark etti 1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu!

Avustralya'da yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam, topladığı çöpler sayesinde servet kazandı.

#1
Foto - Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu!

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Emerald kasabasında yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam çöplerden büyük bir servet elde etti. Bölge sakinlerinden olan Selwyn “Nats” Nutley topladığı bir milyondan fazla şişe ve kutuyu geri dönüştürerek 56 bin Euro’dan fazla gelir elde ettiği öğrenildi.

#2
Foto - Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu!

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ TOPLAYARAK SERVET KAZANDI Yaşlı adamın elde ettiği gelirin tamamının uyutulma tehlikesi bulunan C-Q Pet Rescue adlı kuruluşa aktardığı öğrenildi. Nutley’in geri dönüşüm sürecini aktif takip ettiği, atık taşıyabilmek adına el arabasını modifiye ederek bölgeyi dolaşıp kulüpleri evler ve işletmelerden ambalaj topladığı aktarıldı.

#3
Foto - Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu!

45 SAAT BOYUNCA BÜYÜK EMEK HARCADI Emerald kasabasında 6 binden fazla ambalaj toplayarak çevredekiler de atık torbaları ile yaşlı adama destek oldu. Atıkları toplama, ayıklama ve teslim süreçlerinde ortalama 45 saat harcadığını belirtildi.

#4
Foto - Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu!

2 YIL BOYUNCA KAZANDIĞINI BAĞIŞLADI 2014 yılından beri yardım etkinliklerine katılan, hayvan bakımı ve hayvanların nakil edilmesi için planlanan faaliyetlere destekte bulunan yaşlı adamın hayırseverliğine ilişkin ise C-Q Pet Rescue Saymanı Susan Consedine’de geri dönüşüm fonunu yaklaşık 2 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde gelir kaynağı getirdiğini ve faaliyetlerine devam etmesine yardım ettiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi
Gündem

Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 21'..
HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
Gündem

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlis..
66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı
Gündem

66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 86 yaşındaki emekli Mehmet Emin Keskindir’in evinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken..
Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!
Gündem

Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!

Eskişehir’den Alanya’ya giden şehirlerarası bir yolcu otobüsünde muavin, kadın yolcuyu önce sözlü olarak rahatsız etti. Ardından karşı koltu..
'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek!
Gündem

'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek!

İstanbul’u talan eden suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu ve ekibi için Ağaç AŞ’deki vurgunlar için de ek iddianame düzenlendi. 195 sayfadan..
Cumhuriyet’e göre alkol ve uyuşturucuyla mücadele "gericilik"!
Gündem

Cumhuriyet’e göre alkol ve uyuşturucuyla mücadele “gericilik”!

Keçiören Belediyesi’nin park ve açık alanlarda alkol ve uyuşturucu kullanımına karşı başlattığı farkındalık çalışması ve şüpheli durumların ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23