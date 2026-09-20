Çöp deyip geçmeyin: 2 yıl sabretti zengin oldu!
Avustralya'da yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam, topladığı çöpler sayesinde servet kazandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avustralya'da yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam, topladığı çöpler sayesinde servet kazandı.
Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Emerald kasabasında yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam çöplerden büyük bir servet elde etti. Bölge sakinlerinden olan Selwyn “Nats” Nutley topladığı bir milyondan fazla şişe ve kutuyu geri dönüştürerek 56 bin Euro’dan fazla gelir elde ettiği öğrenildi.
GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ TOPLAYARAK SERVET KAZANDI Yaşlı adamın elde ettiği gelirin tamamının uyutulma tehlikesi bulunan C-Q Pet Rescue adlı kuruluşa aktardığı öğrenildi. Nutley’in geri dönüşüm sürecini aktif takip ettiği, atık taşıyabilmek adına el arabasını modifiye ederek bölgeyi dolaşıp kulüpleri evler ve işletmelerden ambalaj topladığı aktarıldı.
45 SAAT BOYUNCA BÜYÜK EMEK HARCADI Emerald kasabasında 6 binden fazla ambalaj toplayarak çevredekiler de atık torbaları ile yaşlı adama destek oldu. Atıkları toplama, ayıklama ve teslim süreçlerinde ortalama 45 saat harcadığını belirtildi.
2 YIL BOYUNCA KAZANDIĞINI BAĞIŞLADI 2014 yılından beri yardım etkinliklerine katılan, hayvan bakımı ve hayvanların nakil edilmesi için planlanan faaliyetlere destekte bulunan yaşlı adamın hayırseverliğine ilişkin ise C-Q Pet Rescue Saymanı Susan Consedine’de geri dönüşüm fonunu yaklaşık 2 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde gelir kaynağı getirdiğini ve faaliyetlerine devam etmesine yardım ettiğini belirtti.
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