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Dünya İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler
Dünya

İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

Yeniakit Publisher
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İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

İran, ABD ile müzakerelere başlamayı yedi şartın kabulüne bağladığını duyurdu. Açıklama, arabuluculuk sürecinde rol üstlenen Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin beklenen Tahran ziyareti öncesinde geldi.

Washington’a müzakere koşullarını ilettiğini açıklayan Tahran yönetimi, savaşın sona ermesi için de bu koşulların kabul edilmesi gerektiğini savundu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, diplomasiye ilişkin mesajlarının açık olduğunu belirtirken ülkesinin savaşa hazır olduğu yönündeki söylemini de sürdürdü.

İranlı yetkili, "Tahran’ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart, ABD hükümetine bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

Rızai, ayrıca katıldığı bir televizyon programında da "Savaşın son bulması için İran’ın şartlarını kabul etmek ABD’nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız." açıklamasında bulundu.

Arabulucu ülke Pakistan’ın İçişleri Bakanı Tahran’a geliyor

Daha önce birçok kez İran’ı ziyaret eden ve İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin pazar günü Tahran’ı ziyaret etmesi bekleniyor.​​​​​​​

İranlı yetkililer, ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleşeceğini açıklarken, ABD’den bir mesaj getirilip getirilmediği konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

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YILMAZ DURMUŞ

ABD ve İran siyonistlerle birlikte dünyayı uyutuyorlar. Danışıklı dövüş yaparak kazan kazan ilkesini tersinden işletiyorlar.
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