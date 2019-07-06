Adana'da bir kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişi otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Ilıca Mahallesi Köreken Tepesi mevkisinde, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu ve araçtaki kurşun izlerini fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Ali Barış'ın (39) silahla vurulduğunu belirledi. Jandarma ekipleri de çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Barış'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.