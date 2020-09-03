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Aktüel Adana'da bir kadının kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edildi
Aktüel

Adana'da bir kadının kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 05:05:38 -
Adana'da bir kadının kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edildi

ADANA (AA) - Adana’da tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde bir kadının kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipler yaptıkları kontrollerde Hakan Özbey’in (33) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Özbey’in, yakınları tarafından elleri bağlanarak polise teslim edilen karısı F. Özbey tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine polis kadını gözaltına aldı.

Hakan Özbey'in yakınları, mutfakta konuştukları sırada Hakan Özbey’in eşine elindeki pompalı tüfeği vererek kendisini öldürmesini istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sırasında silahın ateş alması sonucu Hakan Özbey’in öldüğünü iddia etti.




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