Adana'da bir araçta 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi.
Yüreğir'de polis, Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 20 tabanca ele geçirilirken sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(İLKHA)
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