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Yerel Adana'da bir araçta 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yerel

Adana'da bir araçta 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-22 16:00:00 -
Adana'da bir araçta 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi.

Yüreğir'de polis, Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 20 tabanca ele geçirilirken sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İLKHA)
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